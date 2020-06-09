Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar'dan maske atölyesine ziyaret
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Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar'dan maske atölyesine ziyaret

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri tarafından yapılan maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar'dan maske atölyesine ziyaret
09.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:56

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri tarafından yapılan maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Ünüvar, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Kalemci, Kent Konseyi Başkanı Selami Bağca, Gülnar Kültür Merkezi Müdürü Veysel Özkan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Önge ile maske üretim atölyesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ünüvar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada belediye olarak maske üretiminde kullanılacak malzeme desteğinde bulunduklarını belirtti.

İlçede hayırsever iş insanı Mehmet Ecevit, tarafından HEM'e hibe edilen maske üretim makinesiyle atölyede 13 usta öğreticinin çalıştığını ifade eden Ünüvar, atölyede günde 5 bin maske üretildiğini kaydetti.

HEM Müdürü Turgut Önge de atölyede şimdiye kadar 60 bin maske üretildiğini ve ilgili yerlere ücretsiz olarak dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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