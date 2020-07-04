Gülnar Adliyesine atama
Gülnar Adliyesine atanan Hakim Mesut Altay ve Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Büyükbaş, görevine başladı.
04.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:26
Gülnar Adliyesine atanan Hakim Mesut Altay ve Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Büyükbaş, görevine başladı.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakimlik stajını Çankırı Adliyesinde yapan Altay, ilk görev yeri olan Gülnar'da mesaisine başladı.
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Büyükbaş da Kayseri Adliyesindeki stajını tamamladıktan sonra atandığı ilçeye geldi.
Kaynak: AA