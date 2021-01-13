Gülnar'a yeni yürüyüş yolu yapıldı

Gülnar Belediyesince ilçeye 5 kilometrelik yürüyüş yolu yapıldı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, AA muhabirine ilçe belediyesi ve kent konseyinin iş birliğiyle belediye mesire alanının etrafına 5 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların orman içindeki yürüyüş parkurunu gönül rahatlığıyla kullanabileceğini dile getiren Ünüvar, "Sağlığın öneminin daha çok anlaşıldığı bugünlerde temiz hava ve bol oksijen almak isteyen herkesi parkurumuza davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan