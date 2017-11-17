Gülmen ve Özakça'nın Yargılandığı Dava

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gülmen ile tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu.



Savunması için söz verilen Gülmen, açlık grevine başladıkları Özakça ile kendilerine destek verdiklerini söylediği CHP ve HDP'li milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.



Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevine başladığı iddiasını kabul etmeyen sanık Gülmen, "Kimse talimatla bir gün bile aç kalmaz. Ben 254 gündür açlık grevindeyim." diye konuştu.



Selçuk Üniversitesinde hakkında başlatılan idari tahkikattan sonra görevinden ihraç edildiğini beyan eden Gülmen, açlık grevine başlama sebebinin görevine iade edilmek olduğunu öne sürerek, "Selçuk Üniversitesi yaptığı yanlıştan dönecektir. Biz işimizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Duruşmaya öğle arası verildi.