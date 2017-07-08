Gülmece Parkı Sanat Atölyesine Dönüştü

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkı'nda atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyeleri, açık havada birçok sanatsal faaliyet yapıyor.



Sanata Saygı Platformu üyeleri, Resim, Seramik, Yazma Baskı, Ebru, Hat Sanatı, ahşap oyma çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir'e kazandırıyor. Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyorlar. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Sanata Saygı Platformu üyelerinin Akşehir Gülmece Parkı'nda yaptıkları atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında sanatçılardan bilgi aldılar. Sanatçılara bu eserleri Akşehir'e kazandırdıkları için teşekkür eden Başkan Akkaya, çalışmalarında başarılar dilediler. Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol'a teşekkür eden Başkan Akkaya, "Sanata Saygı Platformu Sanatçılarımız yıllardır şenliklerimize katılarak sanatsal faaliyetlerini Akşehirli hemşehrilerimizle birlikte uygulayıp hem onlara bu sanatları öğretiyorlar hem de şehrimize birçok sanatsal ürün kazandırıyorlar. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA