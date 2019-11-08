Güllü Nine'nin eğitim aşkı

08.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:29

KARS'ta yaşayan 8 çocuk, 19 torun sahibi 74 yaşındaki Güllü Ayğan, eğitim aşkıyla torunlarına örnek oluyor. İlk ve ortaokulu okuyan, liseyi ise babası izin vermediği için tamamlayamayan Güllü ninenin torunlarından 5'i öğretmen biri ise hemşire oldu.

Akyaka İlçesine bağlı Duraklı köyünde dünyaya gelen Güllü Ayğan, ilkokulu köyünde, ortaokulu ise Arpaçay'da tamamladı. Susuz'da lise okumak isteyen Güllü Ayğan'a ailesi izin vermeyince eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Evlenerek yuva kuran Ayğan'ın 8 çocuğu eğitimlerini lise mezunu olarak tamamladı. Çocuklarından hiçbirinin üniversite okumaması üzerine Güllü Ayğan, eğitim aşkını torunlarına aşıladı. 5 torunu öğretmen, bir torunu ise hemşire olan Ayğan'ın 3 torunu lisans öğrenimlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Duraklı köyünde yaşamını sürdüren Ağyan'ı çocukları ve torunları yalnız bırakmıyor. Ziyarete gelen torunlarına türkü okuyan, onlarla sohbet eden Güllü nine, üniversite hayalini gerçekleştirdikleri için onlara teşekkür ediyor. Okumasına izin verilmediği için hayalleri yarım kalan, Susuz'da lise okuduktan sonra hemşire olacağını anlatan Güllü nine, "Babam bırakmadı. Ben de çocuklarımı okutmak istedim, onlar da lise mezunu oldu. Çok şükür torunlarım üniversite okudu. Okumak çok iyidir, okumayandan bir şey olamaz. Okumanın kıymetini sonradan daha iyi anlayacaklar. Özellikle de kız çocuklarının okuması için herkes destek versin. Bütün aileler çocuklarını okutsun" dedi.Gülü Nine'nin torunlarından Aybüke Boz, "Okumak konusunda en büyük destekçimiz ninemizdir. Kendisi bize eski dönemlerdeki zorlukları sürekli anlatıyor. Biz de bu yüzden okumaya çalışıyoruz. Ben de şu anda lisedeyim. Anneannemden azimli olmam gerektiğini, hedefim neyse onun arkasından gitmem gerektiğini öğrendim. İmkanım varsa bunu değerlendirmem gerektiğini de kendisinden öğrendim" diye konuştu.Rumeysa Er ise anneannesinden aldığı öğütler sayesinde okuduğunu anlattı.