Güller Ülkesi: Damascena Filmi

12.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:58

1912-1913 yılları arasında gerçekleşem Türk - Bulgar mübadelesi sırasında Türklere yapılan zulmün Bulgarların gözünden anlatıldığı filmin yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov birlikte üstlenirken başrolleri Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi başarılı Bulgar oyuncular paylaşıyor.

Yönetmen: Todor Anastassov, Alexander Smolyanov

Senaryo: Alexander Smolyanov, Maria Laleva, Hristian Nochev, Stoyan Stoyanov

Oyuncular: Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin, Neda Spasova, Simona Halacheva, Lyuben Chatalov, Troyan Gogov, Lyubomir Farkov, Alexander Tokiliev, Tezdjan Ferad, Slava Georgieva, Dobrinka Getsova, Viktor Ivanov, Marian Marinov, Kornelia Petkova, Nadia Terjumanova, Slavi Vladimirov

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Damascena

Yapımcı Firma: Concept Studio

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Bulgaristan

Orijinal Dili: Bulgarca

Filmin Süresi: 136 dk.

Dağıtıcı Firma: Federal Film Akademi

Vizyon Tarihi: 31.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com