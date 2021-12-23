Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul Kocadal köyü sakinlerinden Merhum Ahmet TALİP'in eşi Hasan, Neşat, Erdal ve Emrah TALİP'in anneleri Güller TALİP hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Emrah TALİP: 0532 527 69 09

23 Aralık 2021, Perşembe

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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