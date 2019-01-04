Gülle: Sürdürülebilir ihracat ve yeniliklerle 2019’a da damga vuracağız

2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2019 yılı hedefleri hakkında bilgi veren TİM Başkanı Gülle "2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız ve hatta aşacağız. 2019 yılı hedefimizi 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirledik" dedi.