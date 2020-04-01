Gülle: Salgın kontrol altına alınırsa sürecin kazananı olacağız TİM Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alınırsa dünyadaki etkileri ile birlikte bu sürecin kazananı olacağız" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alınırsa dünyadaki etkileri ile birlikte bu sürecin kazananı olacağız" dedi. Kaynak: Dunya.com