Gülle: Salgın kontrol altına alınırsa sürecin kazananı olacağız
TİM Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alınırsa dünyadaki etkileri ile birlikte bu sürecin kazananı olacağız" dedi.
01.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:17
TİM Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, "Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alınırsa dünyadaki etkileri ile birlikte bu sürecin kazananı olacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com