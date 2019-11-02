Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"
Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
02.11.2019 13:44
Katılımcılar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"