Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"

Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"

Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

02.11.2019 13:44
Gülle:

Katılımcılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Gülle: "(İhracat performansı) Ülkemiz ilk 8 ayda 2.9'luk bir artışa imza atmıştır"
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