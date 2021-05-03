Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon...
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Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon...

Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon...
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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