Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"

Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"

Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

02.11.2019 13:36
Gülle:

Katılımcılar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"
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