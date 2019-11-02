Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"
Katılımcılar Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
02.11.2019 13:36
Katılımcılar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması
Toplu fotoğraf çekimi DENİZLİ -Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ekim ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Gülle: "Ekim ayında 47 ilimiz ihracatını arttırdı"