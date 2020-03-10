Gülle: Dünya ticareti küçülürken Türk ihracatı rekor kırdı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık." dedi. Kaynak: Dunya.com