Gülle: Dünya ticareti küçülürken Türk ihracatı rekor kırdı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık.
10.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:43
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünya ticareti neredeyse her ay küçülme yaşadı, buna rağmen biz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla ardı ardına rekorlar açıkladık." dedi.
Kaynak: Dunya.com