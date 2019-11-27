Gülle: Boğaziçi Zirvesi kapsamında 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, yabancı yatırım girişlerinde Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısına değindi ve "Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz" dedi.
27.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23
10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, yabancı yatırım girişlerinde Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısına değindi ve "Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com