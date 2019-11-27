Gülle: Boğaziçi Zirvesi kapsamında 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

27.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, yabancı yatırım girişlerinde Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısına değindi ve "Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz" dedi.