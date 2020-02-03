Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
03.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:03
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (1)
Kaynak: AA