Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...
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Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

03.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:03
Gülle:

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve diğer katılımcıların salona gelişi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması HATAY - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gülle: "2019'da küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçılarımız, 2020 yılının normalleşme...
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