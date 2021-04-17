Güllaç ustalarının yoğun mesaisi
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Güllaç ustalarının yoğun mesaisi

İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Haberler | Kültür Sanat

Güllaç ustalarının yoğun mesaisi Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başlarken, güllaç ustaları siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Güllaç ustalarının yoğun mesaisi

GAZİANTEP - Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başlarken, güllaç ustaları siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, Gaziantepli ustalar da taleplere yetişmeye çalışıyor. Özellikle ramazan ayında Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç da sofralardaki yerini aldı. Gaziantepli güllaç ustaları, yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan ve hafif olmasıyla iftar sonrası tüketilen bu tatlıyı müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı. Ustalar, keçi sütü yufkaların ıslatılması, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmeye çalışıyor.

"Ramazanda yoğun talep oluyor"

Ramazanda Güllaca yoğun talep olduğunu söyleyen Güllaç ustası Cahit Çaynak, "Güllaç yapıyoruz sütlü tatlılar yapıyoruz. Ramazanda güllaca yoğun talep oluyor. Güllaç, yaprak yufkalar halinde kaynatılan ve ılık hale gelen keçi sütüyle işlem yapılır. Orta katına Antep fıstığı atıyoruz. En san dilimlendikten sonra kiraz bırakıyoruz. Yarım saat dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Güllaç genelde Ramazan ayında tercih ediliyor. Güllaç soğuk yenilir. Onun için sıcak havalarda daha güzel oluyor. Şuan çok talep var" diye konuştu.

Güllaç ustalarının yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının yoğun mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR

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