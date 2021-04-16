Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
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Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi

Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

RAMAZAN ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başladı.

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RAMAZAN ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başladı. Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, ustaları da taleplere yetişmeye çalışıyor. 

Özellikle ramazan ayında Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç da sofralardaki yerini aldı. Manisalı güllaç ustaları, yufka, süt ve şeker üçlüsünden oluşan ve hafif olmasıyla iftar sonrası rahatlıkla tüketilebilen bu tatlıyı müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı. Ustalar, sütlü şerbetle yufkaların ıslatılması, aralarına ceviz konularak, kat kat dizilmesi ve soğuk ortamda bekletilmesiyle yapılan, üzeri ağırlıklı olarak çekilmiş Antep fıstığı ve kokteyl kirazı ile süslenen tatlı talebine yetişmekte güçlük çekiyor.

Güllaç ustası Selahattin Erdoğan, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bizim de güllaç mesaimiz başladı. Bu yıl cevizlisinin kilosunu 40 liradan, Antep fıstıklısının kilosunu ise 80 liradan satıyoruz. Güllaç tatlısının püf noktası işçiliğinde gizli. Sütü ve cevizinin güzel olması gerekiyor. Yoğun talep var. Müşterilerimize yetiştirmekte zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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