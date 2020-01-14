Gülkent'in prensesleri potanın şampiyonu oldu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği tamamlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan maçlarda şampiyonluğa ulaşan Gülkent'in sultanları bu yıl da Isparta'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.
Antrenör Metin İnal, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhami Yiğit ve Hacer Özbek'in öğrencileri gruplarda iddialı olduklarını ifade ettiler. - ISPARTA