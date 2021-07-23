Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
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Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor

Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde Gülizar Camcı (60), 37 yıldır eşiyle birlikte soğuk demir atölyesinde demire şekil veriyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde Gülizar Camcı (60), 37 yıldır eşiyle birlikte soğuk demir atölyesinde demire şekil veriyor. 5 çocuğunu da üniversitede okutan Gülizar Camcı, "Nefesim yettiğince artık teknolojiye yenilen soğuk demir işçiliğini sürdüreceğim" dedi.

Kumluca beldesinde 1983 yılında Ramazan Camcı ile evlenen Gülizar Camcı, bir yıl sonra evinin altındaki soğuk demir atölyesinde çalışan eşine yardım etmeye başladı. Demire örste şekil veren Camcı, zamanla kendisini geliştirerek kaynak yapmaya başladı. Balta, keser, tırmık yapan Camcı, 2010 yılında kalfalık belgesini aldı. 4'ü kız 5 çocuğu olan Camcı, 2014 yılında ahilik belgesini aldı. Atölyede eşinin ısıttığı demire balyozla vurarak, şekil veren Gülizar Camcı'nın gayreti ve gücü takdir topluyor.

'ÇOCUKLARIMI DEMİR DÖVEREK OKUTTUM'Eğitime çok değer verdiğini söyleyen Gülizar Camcı, "Evlendikten sonra evimizin alt katındaki atölyede eşime yardım etmeye başladım. 2010 yılında kalfalık belgemi aldım. Okulda öğretmenlerimiz beni çok takdir etti. Eskiden 'kadın çalışır mı' diye çok tepki görmüştüm ama ben aldırış etmeden önüme baktım. Eğer ömrüm yeterse, sağlığım elverirse sonuna kadar çalışacağım. Çocuklarımı üniversitede, burada alın teriyle demir döverek okuttum. Ben ilkokul mezunuyum ama eğitim konusunda çok hassasım, 5 çocuğumu üniversitede okuttum. 2014 yılında ahilik ödülüne layık görüldüm. Aldığım ödül sonrasında çok mutlu oldum. Ben herkese örnek olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.'EŞİMİN DESTEĞİNDEN ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Demir işçiliğini baba mesleği olarak sürdürdüğünü söyleyen Ramazan Camcı, "Eşim Gülizar ile evlendikten sonra, eşim bağ bahçenin yanı sıra bana demir işinde de yardımcı olmaya başladı. O günden bu yana beraber çalışıyoruz. Görenler ilk zamanlarda bana çok tepki gösterdiler ama biz yılmadık, devam ettik çalışmaya, şimdi de imrenerek bakıyorlar. Eşimin bana kol kanat olmasından, destek olmasından dolayı çok mutlu oluyorum" dedi.


Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor
Gülizar Usta 37 yıldır demire şekil veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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