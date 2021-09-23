Gülizar sokak yenilendi

Kırsal mahallelerde alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmalarının yanı sıra yollarda asfalt sathi kaplamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ise sıcak asfalt serimine devam ediyor. Ekipler, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Gülizar Sokak'da alt yapı çalışmalarının ardından, üst yapı çalışmalarını da tamamladı.

Kamu kurumlarından ve muhtarlardan gelen talepleri, titizlikle değerlendirdiklerini ve iş programına eklediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri, kış mevsimine kadar hava şartları uygun olduğu sürece yollardaki çalışmaların hızla devam edeceğini ifade ettiler.

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