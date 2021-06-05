Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak
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Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak

Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesinde, deprem koşullarına dayanıklı olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı emri ile Kaymakamlık tarafından yıkılan Gülizar Eren Ticaret Lisesi'nin adı, Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, deprem koşullarına dayanıklı olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı emri ile Kaymakamlık tarafından yıkılan Gülizar Eren Ticaret Lisesi'nin adı, Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Hayırsever Merhum Dr. İbrahim Naci Eren'in annesinin adı, Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu okulda yaşatılacağını belirtti.

Kaymakam Halim " Gülizar Eren adını bir eğitim kurumunda yaşatılması için yaptığımız teklif önce Kütahya Valiliği, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görüldü. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 18687656 sayılı onayı ile 28 derslikli 330 öğrencisi bulunan Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı Gülizar Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Merhum Dr. İbrahim Naci Eren'in Simav'da eğitim sektörüne çok özel ve ciddi katkıları oldu. Annesi merhum Gülizar Eren'in adını bir başka lisemize vererek yaşatacağız. Simav'ın eğitimine sağladıkları katkıdan dolayı Eren ailesine şükranlarımı sunuyor, yaşamını yitirmiş diğer üyelerine rahmet diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Gülizar Eren ismi okul adıyla yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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