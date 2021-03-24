Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?
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Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?

24.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:33
Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?

25. dönem CHP milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca merak edilip araştırılıyor. Peki, Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Türk siyasetçi ve hukukçu Gülizar Biçer Karaca kimdir? Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? Gülizar Biçer Karaca hayatı ve biyografisi haberimizde.

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

25. dönem CHP milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca, 1970 Denizli doğumlu. 1989'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlıkla birlikte SHP'de siyasete başladı. 1990'da CHP Gençlik kollarında görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında CHP'den Kınıklı Belediye Meclis üyeliği yaptı. Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca, Aile içi Şiddetin önlenmesi, Medeni Kanun ve Kadın Hakları konularında çalışmalar yaptı, 2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı. TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 27.dönem CHP Denizli milletvekili adayıdır. Orta düzeyde Almanca bilen Gülizar BİÇER KARACA, evli ve bir çocuk annesidir.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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