Güliz Ayla, Tekirdağ'da sahne aldı
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Güliz Ayla, Tekirdağ'da sahne aldı

Güliz Ayla, Tekirdağ'da sahne aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk Pop müziğinin genç isimlerinden Güliz Ayla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı.

Türk Pop müziğinin genç isimlerinden Güliz Ayla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı. Yüzlerce kişinin izlediği konser beğeni topladı.

Şarkıcının hayranları büyük ilgi gösterdi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen konserde genç isim müziği ve sözü kendisine ait olan "Olmazsan Olmaz" isimli şarkısı ile sahnedeydi.

Güliz Ayla, 'Evdekilere söyle, 'Bilirkişi' ve 'Sevgilim' gibi hit şarkılarını seslendirirken, yeni albümünden de şarkıları hayranları için seslendirdi. Etkileyici sahne performansı ile izleyenleri etkilemeyi başaran güzel şarkıcı, güzel sesi ve hit şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenleri eğlendirdi. Dansları ile de beğeni toplayan Ayla, konsere katılan yüzlerce kişi ile birlikte şarkılarını söyledi. - TEKİRDAĞ

Güliz Ayla, Tekirdağ'da sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Güliz Ayla, Tekirdağ'da sahne aldı - Haberler Magazin
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