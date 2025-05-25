Güliz Ayla - Sıla Kardeş mi?

Güliz Ayla - Sıla Kardeş mi?
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Müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri olan Güliz Ayla internette bir anda en çok aranan isim olmayı başardı. Peki, Güliz Ayla - Sıla Kardeş mi?

Güliz Ayla ismi son zamanlarda ismi en fazla duyulan genç yeteneklerden biri olmayı başardı. Olmazsa olmaz şarkısı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Güliz Ayla - Sıla Kardeş mi?

GÜLİZ AYLA - SILA KARDEŞ Mİ?

Güliz Ayla, 27 Nisan 1988'de Samsun'da doğdu. 1998 yılında Samsun'da iki yıllık Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Drama Bölümü'ne girdi ve çeşitli orkestralarda solistlik veya koroistlik yaptı. Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

2006 yılında Adelaide isimli gruba dahil oldu. Bu grupla Rock'n Dark Express Rock Müzik Yarışması'nda birinci oldu.

Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümünü kazandı.[3] Sonra da Müjdat Gezen'in yazdığı iki müzikalin şarkılarını seslendirdi. Müzik kariyerine Metin Özülkü, Işın Karaca ve Extra Orkestra gibi isimlere vokal yaparak başladı. Vokalistliğin ardından albüm yapmaya karar veren Ayla'nın yolu Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır ile kesişti. Sıla ve Bahadır Ayla'nın albümünde prodüktör olmayı kabul ettiler. Sonrasında ise Uluslararası menajerlik, organizasyon ve iletişim danışmanlığı firması olan Day 1 Entertainment Turkey ve müzik şirketi Sony Music ile sözleşme imzaladı.

18 Eylül 2015'te Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır'ın prodüktörlüğünde kendi adını verdiği Güliz Ayla albümünü yayımladı. Albümdeki şarkıların söz ve müzikleri Ayla, Gençoğlu ve Bahadır tarafından hazırlandı. "Yalvarırım" şarkısının müziğini ise Yalın besteledi. Ayla'nın sözünü ve müziğini kendi yaptığı üç şarkı "Olmazsan Olmaz", "Benim Olmazsan" ve "Sevgilim" albümde yer aldı. Ayla ilk albümünü şöyle açıkladı: "Öncelikle bu albüm uzun süren çalışmalarımız sonucunda hazırlandı. Çok küçük birkaç sentetik duyulan şeyler olsa da, sound olarak daha çok akustik ağırlıklı bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Albümde dokuz parça var. Bunlardan söz ve müziği sadece bana ait olan parçaların yanı sıra, Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ve Yalın'ın yer aldığı ortak çalışmalarımız da var. Bir de müziği Christos Dantis'a ait yunanca bir parça yer alıyor. Sözlerini yine Sıla Gençoğlu yaptı. Albümün prodüktörleri Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu."

Güliz Ayla - Sıla Kardeşdeğildir. Güliz Ayla Samsunlu, Sıla Gençoğlu İzmirlidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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