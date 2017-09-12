Guliyev Genç Atletlerle Buluştu

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye Atletizm Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği etkinlikte genç sporcularla bir araya geldi.



Federasyonun 'Atletizmin geleceği' projesi kapsamında Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kamp yapan genç sporcular, Azerbaycan asıllı Türk atleti alkışlarla karşıladı.



Milli atlet Guliyev'in etrafını saran genç sporcular, forma imzalatıp, fotoğraf çektirdi.



Burada genç sporculara konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, dünya şampiyonu Guliyev'in genç atletlere tecrübelerini anlatmak için kente geldiğini söyledi.



Genç sporculara uyarılarda bulunan Çintimar, şöyle konuştu:



"Çocuklar size kim. nasıl, hangi ad altında verirse versin hiç bir ilacı kullanmayın. Çünkü bundan önce ilaç kullanan bütün sporcular hem camia içinde hem ülke içinde hem de kendi ailesi içinde zayi oldu. Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle 'suyuma kattılar' diye bahanelere sığınmak yok. Şampiyon olduğunuz zaman sizi şampiyon edasıyla karşılarlar ama bu ilaçları kullandığınız takdirde şampiyon olarak karşılandığınız yere insan olarak bile giremezsiniz. Biz sizlere her türlü kamp ve yarış imkanlarını sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz."



Atletizm dalında birçok sporcunun başarılar kazandığını ifade eden Çintimar, "Kimse Türkiye'den şampiyon çıkmaz diye endişe etmesin. Mizgin, Eda ve Şevval bunların hepsi dünyada adını duyurdu. Bunlar sizlerden bir üst kategoride olan ve üç yıl önce de bu konuşmayı yaptığım gurubun içinden çıkan çocuklar. Belki sizler üç yıl sonra şampiyon olacaksınız ve sizlerle de gurur duyacağız. Herkesin dünya şampiyonu olması gerekmiyor; var olan gücünüzü kullanıp başarılı olmak önemli. Bunun dışında bir yol izlenip eğer ilaç kullanımı yaparsanız lütfen bizden uzak durun." değerlendirmesinde bulundu.



Guliyev: "Bu madalyayı kazanmak için çok çalıştık"



Deneyimleri ve sporculuk hayatıyla ilgili bilgiler paylaşan Ramil Guliyev, genç sporculara çıktıkları yolda başarılar diledi.



Guliyev, atletizmin zor bir spor olduğunu belirterek, "Bu madalyayı kazanmak için çok ağır antrenmanlar yaptık. Sizler çok gençsiniz, zorlu yollardan geçeceksiniz ama bu zorlu yolda işinizi yarıda bırakmayın. Sonuna kadar getireceğiniz bu zorlu yolculukta eminim ki başarılar kazanacaksınız." dedi.



Konuşmasının ardından genç sporcuların sorularını yanıtlayan Guliyev, başarılı olmak için neler yapılması gerektiği konusunda şunları kaydetti:



"Bu dereceler sadece benim ve hocalarımızın işi değil, bu madalya hepimizin. Babam spora başladığımda çok destek oldu. 17 yaşıma geldiğimde yıldızlar dünya şampiyonasına katıldım ve oradaki barajı geçtim. Babam bu derecenin benim geleceğimi belirleyeceğini söyledi. Başarılı olmazsam sadece eğitim hayatıma devam edeceğimi söyledi. O yarıştan dünya ikincisi olarak döndüğüm zaman babam, benim hem spora hem de eğitimime devam edeceğimi belirtti. Gerçekten eğitimi bırakmadan spora devam ettim. Eğer profesyonel spor yapıyorsanız eğitim almanız da şart. Çünkü zor şeylerle karşılaşıyorsunuz ve eğitim almadan bu sorunları da çözemezsiniz. Onun için babamdan aldığım desteklerden sonra bu başarılara imza attım."