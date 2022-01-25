Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelinin annesi CİMER'e dilekçe yazdı

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de 751 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun eski erkek arkadaşı Rus uyruklu Zainal Abarakov'un annesi Cemile Yücer, CİMER'e dilekçe yazdı. Anne Yücer'in dilekçesinde oğlu Abakarov'un dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve diğer yetkililerin bilgisi dahilinde Rusya'ya gönderdiğini ancak olayın ortaya çıkmasından sonra oğlunu tekrar Türkiye'ye getirdiğini belirtti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra Haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

"Ben kızımı okumaya yolladım, süt, yumurta satarak kızımı okuttum. Onun bir mezarı olsun, bende onun mezarı başında dua edeyim. Ben adalet istiyorum, benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Artık öğrenciler, kadınlar ölmesin. Eski vali geldi bize dedi ki; 'Gülistan sudadır. Benimde iki kızım var onların üstüne yemin ederim ben Gülistan'ı sana vereceğim' dedi. Niye bizi aylarca o köprüde oyaladı. Sabah, akşam oraya gidiyoruz, cenazeyi bekliyoruz. Niye o zaman kızımı bana vermedin."