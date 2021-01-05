Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti

05.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:56
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi ve arkadaşları, bir araya geldi.

TUNCELİ'de, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi ve arkadaşları, bir araya geldi. Basın açıklamasında anne Bedriye Doku, Gülistan'ın fotoğrafına bakıp, Kürtçe "1 yıldır kızım yok, lütfen onu bulun. Gülistan neredesin?" diyerek ağıt yaktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, geçen yıl 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması yaptı. Baraj gölünün yüzde 100'ü, arama çalışmalarında taranırken, Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi, arkadaşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Seyit Rıza Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında anne Bedriye Doku, Gülistan'ın fotoğrafına bakıp, Kürtçe "1 yıldır kızım yok, lütfen onu bulun. Gülistan neredesin?" diyerek ağıt yaktı.


Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti
Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:09:14. #1.15#
title