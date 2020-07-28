Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması sürüyor
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Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması sürüyor
28.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:15

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince baraj gölü yüzeyinde ve kıyılarında botlarla sürdürülen arama çalışmalarına Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da katıldı.

Abla Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 206 gündür sürdüğünü ve bir sonuca ulaşılamadığı için üzgün olduklarını söyledi.

Olayın baş şüphelisinin Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal A. olduğunu iddia eden Doku, aile avukatlarının Zeinal'ın tutuklanması için savcılığa başvurduğunu, fakat savcılığın bugün tutuklama talebini reddettiğini aktardı.

Tutuklama kararının alınmamasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Doku, şöyle konuştu:

"Biz tutuklama kararını bekliyorduk. Biz bugün aile olarak buna çok üzüldük. Benim 3 bin kişilik ailem, dün, bizim kızımızı zorla alıkoyan, bizi 206 gündür bu köprüde bir belirsizliğe getiren adamın tutuklanmasını bekliyordu. Ama şu anda bütün ailem gerçekten çok öfkeli, çok üzgün. Ben artık yasaların karşımda değil, yanımızda olmasını istiyorum. Ben yasaların Gülistan'ın sesi olmasını istiyorum. Hukuka, yasalara, adalete olan inancımızın zedelenmesini istemiyorum. Tek bir şey istiyorum, Gülistan için artık yapılması gereken yapılsın."

Baraj gölündeki su seviyesinin yaklaşık 7 metre kadar düşürüldüğünü anlatan abla Doku, suların çekilmesiyle bölgede arama çalışmasına tekrar başlanacağını kaydetti.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramalarına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilmiş ve tahliye işlemi başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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