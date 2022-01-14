Gülistan Doku'nun ailesi oturma eylemini Ankara'ya taşıyor

ANKARA (DHA) - TUNCELİ'de 740 gündür kendisinden haber alamadıkları üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'nun (21) akıbetini sormak için Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi yapan aile, eylemi Tunceli'den Ankara'da Adalet Bakanlığı önüne taşıyacaklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı. 1 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Doku ailesi, Tunceli'ye gelerek, Gülistan'ın akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemi başlattı. Aile, 'burada kimse sesimizi duymuyor' diyerek oturma eylemini Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde devam ettireceklerini söyledi.

Doku ailesi daha sonra Tunceli'deki eylemini sonlandırdı.