Gülistan Doku'dan 205'inci günde de iz yok; su seviyesi 8 metre düştü TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 8 metre düşürüldü.

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 8 metre düşürüldü. Doku'yu arama çalışmaları 205'inci günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

SU SEVİYESİ 8 METRE DÜŞTÜ

Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla baraj gölündeki su seviyesi 8 metre düştü. Arama çalışmaları 205'inci gününe girerken AFAD ekipleri botlarla su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde aramalar gerçekleştirdi. Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmazken, Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinin yüksek olması nedeniyle Sarısaltuk Viyadüğü bölgesi ile yakın çevresinin tamamen açığa çıkmasının 20 günü bulabileceği öğrenildi.

- Tunceli

Kaynak: DHA