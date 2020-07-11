Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 189'uncu günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
11.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:32

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 189'uncu günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.Kendisinden 189 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde AFAD ekipleri su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde bot ile arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında Doku ile ilgili bir ize rastlanmadı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini belirterek, "Randevu aldığımız an buradan gideceğiz. Sanki bu olay gerçekten Tunceli'yi aşıyor hissine kapıldık. Cumhurbaşkanımızdan tekrar su altı arama çalışmalarının başlatılmasını da talep edeceğiz" dedi.'GÜLİSTAN SABAHA KADAR UYUMAMIŞ'

Aygül Doku, kardeşi Gülistan Doku'nun telefonuna ait yeni HTS kayıtlarının geldiğini ve kayıtlarda Gülistan'ın kaybolmadan önceki geceden, sabaha kadar hep telefon ile uğraştığını belirterek, "Sabah 09.00'a kadar bu uğraşı devam etmiş. Gülistan o gece sabaha kadar uyumamış. Saat 01.54'te, 02.14'te, 02.19'da, 04.19'da, 06.19'da ve 09.00'a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar muhtemelen erkek arkadaşıyla konuşuyordu. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor? O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı? Bu sorular neden cevaplanmıyor neden aydınlatılmıyor. Demek ki o geceye ait çok önemli bir sır var ki, o sır çözülemiyor. Artık bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hala çözülmedi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Çağla Şıkel Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Adem Büyük Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Danıştay Ayasofya Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 22:02:05. #1.14#
title