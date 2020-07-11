Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
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Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 189'uncu günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Gülistan Doku'dan 189 gündür haber yok
11.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:19

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 189'uncu günde, AFAD ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Kendisinden 189 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde AFAD ekipleri su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde bot ile arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında Doku ile ilgili bir ize rastlanmadı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini belirterek, "Randevu aldığımız an buradan gideceğiz. Sanki bu olay gerçekten Tunceli'yi aşıyor hissine kapıldık. Cumhurbaşkanımızdan tekrar su altı arama çalışmalarının başlatılmasını da talep edeceğiz" dedi.'GÜLİSTAN SABAHA KADAR UYUMAMIŞ'

Aygül Doku, kardeşi Gülistan Doku'nun telefonuna ait yeni HTS kayıtlarının geldiğini ve kayıtlarda Gülistan'ın kaybolmadan önceki geceden, sabaha kadar hep telefon ile uğraştığını belirterek, "Sabah 09.00'a kadar bu uğraşı devam etmiş. Gülistan o gece sabaha kadar uyumamış. Saat 01.54'te, 02.14'te, 02.19'da, 04.19'da, 06.19'da ve 09.00'a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar muhtemelen erkek arkadaşıyla konuşuyordu. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor? O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı? Bu sorular neden cevaplanmıyor neden aydınlatılmıyor. Demek ki o geceye ait çok önemli bir sır var ki, o sır çözülemiyor. Artık bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hala çözülmedi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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