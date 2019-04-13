Gulik Otu Pazardaki Yerini Aldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dağlarda yetişen gulik otu pazarda yerini aldı.

Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen gulik otu, gencinden yaşlısına birçok kişi tarafından toplanarak pazarda satışa sunuluyor.

İlçedeki seyyar tezgahlar ve manavlarda sergilenen otun kilogramı 5 liradan satılıyor.

Her yıl bahar mevsiminde bu işi yaptıklarını kaydeden Furkan Türk, bu otun ilçenin yüksek kesimlerinde yetiştiğini söyledi.

Türk, "Bazen 20 kilometre yürüyerek bunları topluyoruz. Ekmeğimizi kazanmak için bu işi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA