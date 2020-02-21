Gülhane'de devrilen ağaç tramvay seferlerini aksattı
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Gülhane'de devrilen ağaç tramvay seferlerini aksattı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında devrilen ağacın katener teline zarar vermesi nedeniyle seferler bir süre aksadı.

21.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:40
Gülhane'de devrilen ağaç tramvay seferlerini aksattı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında devrilen ağacın katener teline zarar vermesi nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, istasyonu bölgesinde bir ağaç devrilerek katener teline zarar verdi.

Arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılırken, bölgeye gelen ekipler devrilen ağacı kaldırdı.

Çalışmaların ardından yolun temizlenmesiyle seferler normale döndü.

Kaynak: AA
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