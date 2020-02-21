Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Haberler » 3. Sayfa » Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı - Haberler

Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı

Gülhane'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

21.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:28
Gülhane'de ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferleri aksadı

'de katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.


T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane durağında katener telinin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay gerine belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.


Tramvay duraklarında, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusu yapıldı.


Ağacın ekiplerce kaldırılmasının arsından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler