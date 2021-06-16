Gülgeç'ten Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç'i ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Gülgeç, bir Manisalı olarak hemşehrilerine hizmet veriyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyareti nedeniyle Gülgeç'e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, Manisa'ya hizmet eden her bir kurum ve kuruluşun değerli olduğunu vurgulayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin de 17 ilçede Manisalıların yüzünü güldürecek çalışmalara, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde imza attığını söyledi.

Kaynak: Bültenler