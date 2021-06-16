Gülgeç'ten Büyükşehir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülgeç'ten Büyükşehir'e ziyaret

Gülgeç'ten Büyükşehir'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç'i ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Gülgeç, bir Manisalı olarak hemşehrilerine hizmet veriyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyareti nedeniyle Gülgeç'e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, Manisa'ya hizmet eden her bir kurum ve kuruluşun değerli olduğunu vurgulayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin de 17 ilçede Manisalıların yüzünü güldürecek çalışmalara, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde imza attığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gülgeç'ten Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:13:29. #1.16#

title