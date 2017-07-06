Gulfstream Uçaklarının Türkiye Temsilcisi Kaan Air, 70 Milyon Dolarlık G650er'yi Tanıttı

– KAAN Havacılık, dünyanın önde gelen iş jeti imalatçılarından Amerikan Gulfstream'in Türkiye temsilcisi oldu. Aralarında dünyanın en uzun menzilli iş jeti G650ER'ın da olduğu 3 Gulfstream uçağını İstanbul'a getiren şirket, yeni modelleri Türk iş adamlarına tanıttı.



Uzun yıllardır İtalyan helikopter imalatçısı AgustaWestland'ın (şimdiki adıyla Leonardo Helicopters) distribütörlüğünü yapan Kaan Havacılık, G650ER, G550 ve G280 uçaklarının tanıtımını İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda yaptı. Tanıtıma 2002'den bu yana havacılıkta faaliyet gösteren Kaan Havacılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, Genel Müdürü Kemal Süler, Gulfstream Bölge Kıdemli Başkan Yardımcısı Trevor Esling ve Gulfstream Bölge Başkan Yardımcısı Nicholas Robinson katıldı.



İş jeti temsilciliği ile havacılık faaliyetlerinde yeni sayfa açıklarını söyleyen Ferda Yıldız, "Havacılığa hep uzun vadeli baktık. İtalyan helikopteri imalatçısı AgustaWestland'ın 2006'dan bu yana satışlarında bakım merkezi, hangarlama gibi hizmetleri birlikte sunarak yüzde 30 pazar payına ulaştık. Benzeri bir çalışmayı Gulfstream ile müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz" dedi.



Yıldız, "Pazara tanıttığımız Gulfstream uçaklarından orta sınıftaki G280 25, uzun menzilli G550 57 ve ultra uzun menzilli G650ER'ın satış fiyatı 70 milyon dolar. Türkiye'de özellikle G550 ve bir küçük modeli G450 için ciddi bir potansiyel bulunuyor" dedi.



EN UZUN MENZİLLİ İŞ JETİ



G650ER modeli, İstanbul çıkışlı Avustrulya'ya kadar uçabiliyor. Menzili 13 bin 890 kilometre olan uçak aynı zamanda hizmetteki en uzun menzilli iş jeti unvanını da taşıyor. İki metre 59 santimetre kabin enine sahip uçağın yolcu kapasitesi 19'a kadar çıkartılabiliyor.



