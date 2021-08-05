GÜLFEM, KONUŞMAK İSTEMEYİNCE ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULDU
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GÜLFEM, KONUŞMAK İSTEMEYİNCE ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULDU

GÜLFEM, KONUŞMAK İSTEMEYİNCE ESKİ EŞİ TARAFINDAN VURULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Gülfem Alay (32), eski eşi İbrahim S. (45) ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla vuruldu.

BURSA'da, Gülfem Alay (32), eski eşi İbrahim S. (45) ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla vuruldu. Kurşunların başına ve karnına isabet ettiği Alay, ağır yaralandı. İbrahim S., polis tarafından yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 133. Sokak'ta meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay, alışveriş yaptığı marketten çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.?nin kendisini beklediğini gördü. Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VURUP, KAÇMA ANI KAMERADA

İbrahim S.?nin Gülfem Alay'ı tabancayla vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alay'ın koşar adımlarla uzaklaşmaya çalıştığı, İbrahim S.?nin peşinden geldiği, eski eşini tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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