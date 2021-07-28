Güler YALVAÇ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır
Güler YALVAÇ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırGüler YALVAÇ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Güler YALVAÇ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırGüler YALVAÇ Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR
Kaynak: Habermetre