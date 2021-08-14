Güler Misin Ağlar Mısın konusu ne, oyuncuları kimler? Güler Misin Ağlar Mısın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün Fox TV ekranlarında sinemaseverlerin beğendiği bir film başlayacak. Bugün Güler Misin Ağlar Mısın ekranlara geliyor. Bunun ardından vatandaşlar Güler Misin Ağlar Mısın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak etti. Peki, Güler Misin Ağlar Mısın konusu ne, oyuncuları kimler? Güler Misin Ağlar Mısın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizde...

Yaz döneminde birçok kanalda akşam saatlerinde yabancı ve yerli sinema ekranlara gelebiliyor. Bugün de Fox TV'de sinema olacak. Peki, Güler Misin Ağlar Mısın konusu ne, oyuncuları kimler? Güler Misin Ağlar Mısın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Fox TV'de hangi film var?

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Güler Misin Ağlar Mısın 14 Ağustos Cumartesi 2021 gününde Fox TV'de saat 20:00'da başlayacaktır.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN KONUSU NEDİR?

Cemal Bey'in otelinde katip olarak çalışan Metin ile inşaatta çalışan Zeki çok yakın iki arkadaştır. Cemal Bey daha çok kazanmak için mini golf tesisi kurmaya karar verir ve işin başına da Metin'i geçirmeyi palnlar. Aynı zamanda Metin, Rasim Usta'nın kızı Aysel'le evlenmeyi düşünür. Tesisin yapılması için Rasim Usta'nın evinin yıkılması gerekir. Bunu duyan Zeki ve Metin her şeyi bırakarak Cemal Bey'e karşı çıkar. Zeki ve Metin, kasabadan ayrılmaya karar veren Rasim Usta ve ailesi için çare bulmaya çalışır. Bu sırada kasabaya gelen bir misafir her şeyi değiştirecektir.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN OYUNCULARI KİMLER?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Zeki Alasya ile Metin Akpınar ikilisinden muazzam bir çalışma Güler misin Ağlar mısın; gelecekleri ve aşkları uğruna haksızlığa sonuna kadar karşı gelen iki dostu ekrana getiriyor. Güler misin Ağlar mısın filmi kadrosunda bulunan isimler:

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Ali Şen, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Gönül Genç, Orhan Aydınbaş, Erhan Dilligil, Baykal Kent, Osman F. Seden, Baki Tamer, Tevfik Sen, Osman Çağlar, Yaşar Güner, Ahmet Karaca, İhsan Gedik, Jeyan Mahfi Tözüm, Haldun Ergüvenç.