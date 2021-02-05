Güler Işık: Kocam beni öldürecekti

GÜLER Işık, acılarla dolu hayat hikayesini UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programında anlattı.

Işık, fakirlikten kurtulmak için 14 yaşında kaçarak evlendiğini, ancak kabus dolu günler yaşadığını söyledi: "Kayınvalidem beni hiç istemedi. İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı. Maraş'a gittik eşimle, orada sahneye çıkmaya başladım. Eşim bir keresinde beni sabaha kadar dövdü. Neymiş, sahnede birine samimi davranmışım. Bir gün ben komşumdayken evde tüpü açık bırakıp gitmiş. Gaz dolsun eve diye. Çakmak çaksam öleceğim. Beni zehirlemeye bile çalıştı. Bir keresinde de eve giremeyeyim diye kapı kollarına elektrik bağlamıştı."

Kaynak: Hürriyet