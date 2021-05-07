Güler'in acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler vefat etti.

TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler bugün akşam saatlerinde ikamet ettiği Sivas'ta vefat etti. Fatma Güler için Cumartesi günü Sivas'ta Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılınması planlanıyor. Güler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı. Altun'un mesajında, "TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili Sayın Abdullah Güler'in kıymetli annesi Fatma Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Fatma annemize Allah'tan rahmet, başta sayın vekilimiz olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı