Güler: "Halkımızın İlgi ve Teveccühü Bize Enerji Veriyor"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, esnaf ziyaretlerinde halkın yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılaştıklarını ve bunun da kendilerine enerji verdiğini söyledi.

Başkan Güler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sebebiyle yoğun geçen programlarına rağmen esnaf ziyaretlerine de ağırlık veriyor. Sırasıyla her gün bir ilçede esnaf ziyareti yaparak Cumhur İttifakı belediye başkan adayları için oy isteyen Başkan Güler, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinin ardından Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Başkan Güler, beraberindeki önceki dönem il başkan yardımcıları Ramazan Çırak ve Hasan Dönmez ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Mücahitler Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, istek ve talepleri dinleyip sohbet etti.

Başkan Güler ile beraberindeki Ramazan Çırak ve Hasan Dönmez vatandaşlardan Cumhur İttifakı belediye başkan adayları için oy istedi. Başkan Güler, "Ziyaretlerimizde esnafımızın ve halkımızın yakın ilgisi ile karşılaşıyoruz. Biz sadece seçimlerde değil her zaman her fırsatta halkımızın talep ve isteklerini dinliyoruz. Esnafımızın gösterdiği yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA