Güler: "Esnafımız Kepenk Kapatacak Durumda Değil"

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'da esnafların ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını ancak kepenk kapatacak seviyede de olmadığını belirterek, herkesi sabırlı olmaya davet etti.

SESOB Başkanı Güler, dövizin düşmesine rağmen yerli piyasaya yansımayan rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Dövizin düşmesinden sonra piyasaları değerlendiren Eyüb Güler, "Doların bu seviyelerde seyretmesi veya daha da düşmesi için bankaların kredilerini açmadıklarını düşünüyoruz. Enflasyon rakamları hala biraz yüksek seviyelerde seyrediyor. Doların aşağılarda dolanması için devlet tarafından gerekli önlemler alınıyor. Birçok esnafımız enflasyonla mücadele kapsamında ürünlerine yüzde 10 indirim uygulamış durumda. Bu önlemlerin sonucunu bekleyeceğiz. Bir ekonomik afet yaşadık. Bu kendiliğinden olmadı. Başımıza geldi. Hep beraber sabırlı olup, kenetlenerek bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu ekonomik afetin altından kalkmaya çalışıyoruz. Şu anda esnaf perişan durumda. Esnaf kendini götürebilmek için kredi peşinde. Şu aşamada krediler de kapalı. Hep beraber beklentideyiz. Topyekun mücadele devam etmeli. Bu işin altından devlet, millet, esnaf hep beraber çıkacağız. Samsun'da ki esnaflarımız sıkıntıda ama kepenk kapatacak durumda değiller. Esnaflarımızın da mücadelesi devam ediyor. Herkesi sabırla beklemeye davet ediyorum" dedi. - SAMSUN