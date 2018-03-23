Gülendam Ninenin Evi Komşularına Okul Oldu

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşları 60 ile 75 arasında değişen 9 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında bir evde açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Çarşıbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve yürümekte zorlandıkları için kursa gidemeyen kadınlar, Kaymakam Mehmet Sayın'dan yardım istedi. Sayın'ın, mahalle yakınında okul bulunmadığını belirtmesi üzerine, 75 yaşındaki Gülendam Hançer, evinin bir odasını sınıfa çevirmeyi önerdi. Bunun üzerine Hançer'in evinde düzenlenen kursta, 9 kadın okuma yazma öğrenmeye başladı.

Evini komşularına açan Gülendam Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir yakınım beni kursa yazdırmış ancak ona yaşlılık nedeniyle kursa gidemeyeceğimi söyledim." dedi.

Okuma yazma öğrenmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten Hançer, kurs için evinin kapılarını seve seve açtığını dile getirdi.

Kursta zaman zaman türküler söylediğini, komşularıyla sohbet ettiğini anlatan Hançer, okuma yazma bilmediği için yaşadığı mağduriyetlerin, kursun ardından sona ereceğine inandığını ifade etti.

Kursiyerlerden 69 yaşındaki Fadime Çelebi de eşinin yönlendirmesiyle kursa kayıt yaptırdığını ancak okulun uzak olduğunu, ayakları ağrıdığı için kursa gidemediğini söyledi.

Evini açan Hançer'e teşekkür eden Çelebi, "Sağ olsun Gülendam hanım evini açtı. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bir şeyler yapıyoruz. Okumanın yaşı olmaz, elimizden geldiği kadar çabalayacağız. Yaşlıyız, ayaklarımız ağrıyor ve okula gidemiyoruz. Allah razı olsun, komşumuz kapısını açtı." diye konuştu.

"Öğrencilerimden daha azimliler"

Kursta eğitim veren İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Nesibe Koçak ise okuma yazma seferberliğinin, öğretmenlerde ve halkta bir heyecan oluşturduğunu kaydetti.

Kurs verdiği teyzelerin özel öğrencileri olduğunu vurgulayan Koçak, "Buraya gelmek benim için ayrı bir zevk. Onlarla beraber güzel bir ortamda, bazen türkü söyleyerek ders çalışıyoruz. Öğretmenlik açısından benim için iyi bir tecrübe oldu, çok istekli ve azimliler. Yaşlarına rağmen öğrencilerimde olmayan azim onlarda var." dedi.

İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin, ilçede büyük bir heyecanla karşılandığını ifade etti.

Kaymakamlık olarak kurs açmak için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını anlatan Sayın, saha araştırmasında, okuma yazma bilmeyen 350 kişiye ulaştıklarını ve açılacak kurslarla ilgili planlama yaptıklarını aktardı.

Kaymakam Sayın: "Okuma yazma bilmeyen kalmasın"

Kurs merkezine gidemeyen yaşlılar için de her türlü kolaylığı sağladıklarını ve talep üzerine bir evde okuma yazma kursu açtıklarını dile getiren Sayın, şunları kaydetti:

"Teyzelerimiz 'bizler gelemiyoruz' dediler ve onlar için uygun bir ortam oluşturduk. Öğretmen arkadaşımız buraya haftanın belirli günlerinde gelerek kurs veriyor. Halihazırda 332 kursiyerimiz kurslarımıza devam ediyor, bu bizim açımızdan son derece sevindirici. Okuma yazma seferberliği kapsamında, bu heyecanla televizyon çağrılarını duyan tüm vatandaşlarımız bize gelerek bu fırsattan yararlanmak istediler. Bizler de elimizden geldiği kadar bütün imkanlarımızı seferber ederek, her yere kurs açmaya çalıştık. Bir kişi okula, halk eğitim merkezlerine gelemiyorsa bulundukları yerlere bizler gitmeye çalıştık. İmranlı'da okuma yazma bilmeyen kalmasın. Bu hedefle programımıza devam ediyoruz."