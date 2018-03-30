Gülen Yapılanması Operasyonu Kosova'da Kriz Yarattı

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Gülen Yapılanması'na yönelik Kosova'da düzenlenen ve altı Türk vatandaşının gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderildiği operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, gün içinde yayımladığı haberde, şüphelilerin MİT ve Kosova istihbaratının ortak operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

Ajans, şüphelilerin sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiğini, Savcılık talimatıyla sorgularına başlanan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktardı.

Kosova Başbakanı Haradinac ise Twitter'dan yaptığı açıklamasında operasyonla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi:

"Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim."

Haradinac Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullandı.

Kosova İçişleri Bakanlığı "bu altı kişinin, güvenlik nedeniyle tutuklanmaları ardından ülkedeki oturma izinlerinin iptal edildiğini" açıkladı.

Hükümet yetkilisi: Türkiye'nin Gülen okullarıyla ilgili baskısı arttı

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan, Kosovalı üst düzey bir hükümet yetkilisi ise, "Son haftalarda Türk makamlarından, Gülen okulları ve çalışanlarına karşı harekete geçmemiz yönünde çok büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Kosova'daki yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda Gülen okullarını kapatma planlarının bulunmadığını belirtmişti.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek gezisinden yaptığı açıklamada, Bosna'da Gülen okullarının kapatılmasını talep etti.

Yıldırım "Biz Bosna Hersekli kardeşlerimizden bu alçak örgütün okullarını kapatmalarını isterken aslında karşılıksız bırakmıyoruz, yerine alternatif de gösteriyoruz" dedi:

"İşte Türkiye Maarif Vakfı, SEDEF Vakfı ve buna benzer her yönüyle tescil olmuş, herhangi bir zararlı faaliyetten ari olmuş vakıfların, kuruluşların bu görevi pekala ifa edeceğini düşünüyoruz. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının gelecekte hem bu ülkeye hem de kardeşliğimize zarar vermemesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterileceğine yürekten inanıyoruz."

Gülen yapılanmasının en güçlü olduğu dönemde Afganistan'dan ABD'ye 160 ülkede okulları bulunuyordu.