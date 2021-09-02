Gülen'in yeğenine 'cinsel istismar' davasında tahliye

ERZURUM'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, yurt dışı yasağı ve haftada bir imza atma şartıyla tahliye edildi.

ERZURUM'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, yurt dışı yasağı ve haftada bir imza atma şartıyla tahliye edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Ankara'ya getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, 2007 yılında Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu ve suçun vasıf ile mahiyetinin değişmesi ihtimali gerekçesiyle bir sonraki duruşma tarihi 4 Ocak'a kadar tahliye edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sincan 2 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Gülen, avukatla görüştükten sonra savunmasını yapmak istediğini söyledi.Duruşmada Gülen'e ilk ifadesinde yer alan, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nin olay tarihinden itibaren 90'dan fazla kişiyi cinsel istismar eylemiyle suçladığını, cinsel istismarla suçlanan kişiler arasında 6 yaşında kişinin de 90 yaşında kişinin de olduğunu ve S.K.'yi mahalleden tanıdığını söylediği hatırlatıldı.'15 YIL GEÇMİŞ, BEYANIMI HATIRLAMIYORUM'Gülen, ilk verdiği ifade ile ilgili "Olayın üzerinden neredeyse 15 yıl geçmiş. Beyanımı hatırlamıyorum. S.K.'yi yakından tanımıyorum. Mahallede o dönemde çok olaylar oldu. Onun söylemlerinden korktuğum için uzak duruyordum. Yakın olmadım" dedi. 2007 yılında Edremit'te tatilde olduğunu söyleyen Gülen'in, kullandığı cep telefonu sinyallerinin Erzurum baz istasyonundan alındığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Telefon benim üzerime değildi. Babamın üzerineydi. Babam benden önce Erzurum'a döndüğü için sinyaller oradan gelmiştir. Okullar açıldığı zaman Erzurum'a döndüğümü hatırlıyorum. Bunu size nasıl ispatlarım bilmiyorum. Dosyaya vakıf olmadığım için avukatımla görüştükten sonra konuşmak istiyorum."

Duruşmada sanık Gülen'e Erzurum Barosu tarafından atanan avukat Emin Ağgöz de tutuklama gerektirecek bir durum olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla da tutuklu bulunan Gülen, yurt dışı yasağı ve hafta bir imza atma şartıyla cinsel istismar davasında tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus