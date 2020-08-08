Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!
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Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gülen Gözler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gülen Gözler konusu, özeti ve Gülen Gözler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gülen Gözler filminin detayları…

Gülen Gözler filmi konusu nedir? Gülen Gözler oyuncuları ve Gülen Gözler özeti!
08.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:20

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir sokak büyücüsü olan genç Bo, annesinin yanından ayrıldıktan sonra küçük kız kardeşinin yanında kalmaya başlar ve Los Angeles'taki partilerde uyuşturucu satarak başlarını sokacak bir çatı katı tutmak istemektedir. Tedarikçisiyle sorun yaşadığında kız kardeşi kaçırılır ve onu kurtarmak için her zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalır.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Yönetmen:

J. D. Dillard, Alex Theurer

Oyuncular:

• Jacob Latimore

• Seychelle Gabriel

• Sasheer Zamata

• Storm Reid

• Cameron Esposito

• Dulé Hill

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