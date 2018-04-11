Gülen Finlandiya Kanalına Konuştu: 15 Temmuz Araştırılsa Altı Boş Çıkacaktı

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen, Finlandiya devlet televizyonuna verdiği mülakatta kendini savundu. Uluslararası heyet tarafından araştırılmasını istediği kalkışma günü yaşananları Hitler Almanyası ile kıyasladı.